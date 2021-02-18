У Києві нахабні злодії обікрали дівчинку на очах у поліцейських (фото)

"Карма" спіткала зухвалих зловмисників миттєво - злочинці так були впевнені у своїй безкарності, що навіть не помітили поліцейських тут же в переході.

Правоохоронці були шоковані зухвалістю двох чоловіків, які навіть не намагалися зробити крадіжку прихованою, а просто йшли за підлітком і витягли з сумки телефон на очах в інших перехожих.

Як з'ясувалося, чоловіки вже неодноразово були судимі за крадіжки, а один з них менш як місяць тому вийшов зі слідчого ізолятора.

"1. Бєлашов Олександр Олексійович, 1983 року народження. Раніше двічі судимий за крадіжки.

2. Арабаджа Володимир Данилович, 1968 року народження. Раніше судимий за зберігання та розповсюдження наркотиків, а також двічі за крадіжки. 19.01.2021 тільки вийшов з СІЗО", - йдеться у публікації.

У мережі також показали фото затриманих.

У Києві рецидивісти вкрали у дівчинки мобільник в переході у всіх на очах (фото: facebook.com/KyivOperativ)