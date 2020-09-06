У центрі Миколаєва люди влаштували самосуд над педофілом (відео)

У Миколаєві влаштували самосуд над педофілом (колаж: РБК-Україна)

У Миколаєві педофіл приставав до дитини, але його покарали люди

У центрі Миколаєва невідомого застали за приставання до неповнолітньої дитини. Але наміри педофіла, на щастя, викрили місцеві жителі, які покарали його і передали в руки поліції.

Надзвичайна подія трапилася на вулиці Садова 5 вересня. Про це пише місцеве видання Новости-N, куди відео надіслав очевидець подій в центрі міста.

Повідомляється, що приставання до дитини помітили дорослі, в тому числі і батьки дитини. Невідомого побили, а потім викликали поліцію.

"Педофіл чіплявся до дитини, батьки його зловили, попередньо давши по пиці, прибуло 9 патрульних машин, педофіла відвезли. Сподіваємося, незабаром його не відпустять, як було минулого року", - підписане відео його автором.

У Миколаєві покарали педофіла (відео: facebook.com/novostin)

Раніше ми писали, що відомий фотограф-педофіл роками промишляв по всій Україні.

Також повідомлялося, що на Запоріжжі викрили банду шкуродерів, які знімали і продавали моторошні відео.