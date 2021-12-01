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У Києві шахраї обманюють власників квартир: "залишитесь з зіпсованим ремонтом" (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві сім'я ремонтників Жиранда Олександр та Інна систематично обдурюють власників квартир. Зокрема, чоловік та жінка просять гроші в займ та не повертають їх.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Також, шахраї вигадують будь-які підстави для займу.

"Остерігайтеся їх найму та надання різних позик, оскільки залишитеся і зі зіпсованим ремонтом, і в мінусі суми запозичених ними коштів! Підставами для займу можуть бути: "необхідність проведення операції для дитини", "вибите в машині скло", "викрадені дорогі інструменти", "термінова операція", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, суму в займ просять від 10 000 до 15 000 тисяч. До того ж аби замовнику було легше погодитись, вони навіть пишуть розписку. Але гроші все одно не повертають.

"Існує інформація, що гроші Саша та Інна позичають з надуманих причин систематично, як гарантію того, що навіть після неякісно виконаних робіт вони не залишаться, як кажуть, "ні з чим". Це підтверджується і поліцейськими витягами", - повідомили у спільноті.

У Києві сім'я ремонтників просить в займ гроші та не повертає (t.me/kyivoperativ)

Раніше ми повідомляли, що у Краматорську грабіжник викликав "копів", щоб уточнити - чи він у розшуку.

Також ми писали, що в Україні шахраї під виглядом волонтерів крадуть в пенсіонерів гроші.

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