У Києві шахраї обманюють власників квартир: "залишитесь з зіпсованим ремонтом" (фото)

У Києві сім'я ремонтників Жиранда Олександр та Інна систематично обдурюють власників квартир. Зокрема, чоловік та жінка просять гроші в займ та не повертають їх.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний".
Також, шахраї вигадують будь-які підстави для займу.
"Остерігайтеся їх найму та надання різних позик, оскільки залишитеся і зі зіпсованим ремонтом, і в мінусі суми запозичених ними коштів! Підставами для займу можуть бути: "необхідність проведення операції для дитини", "вибите в машині скло", "викрадені дорогі інструменти", "термінова операція", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, суму в займ просять від 10 000 до 15 000 тисяч. До того ж аби замовнику було легше погодитись, вони навіть пишуть розписку. Але гроші все одно не повертають.
"Існує інформація, що гроші Саша та Інна позичають з надуманих причин систематично, як гарантію того, що навіть після неякісно виконаних робіт вони не залишаться, як кажуть, "ні з чим". Це підтверджується і поліцейськими витягами", - повідомили у спільноті.
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