У Києві шахраї продавали фальшиві ліки: розкрито масштабну схему

У Києві продавали фальшиві ліки (колаж РБК-Україна)

У Києві та області зловмисники підробляли та продавали ліки в особливо великих розмірах

У Києві викрили масштабну схему збуту сильнодіючих препаратів і фальсифікованих ліків. Зловмисники зберігали підробки на складських приміщеннях також під столицею та ще в Донецькій області.

"Ділки" займалися виробництвом і продажем фейкових ліків на території України в особливо великих розмірах. Про це 2 липня розповіли в прес-службі київської прокуратури.

За результатами проведення більше десяти санкціонованих обшуків в автомобілях, складських приміщеннях і за місцем проживання причетних осіб у різних регіонах правоохоронці вилучили значну кількість незареєстрованих в Україні лікарських засобів вартістю близько 150 тисяч доларів США, комп'ютерну техніку, поштові накладні, засоби зв'язку, а також гроші в розмірі близько 100 тисяч доларів.

"Крім того, виявлено значну кількість лікарських засобів з ознаками підробки, марковані під відомих вітчизняних виробників ліків, у зв'язку з чим вирішується питання про внесення відповідних відомостей до ЄРДР за ст. 321-1 КК України", - йдеться в повідомленні.

Також встановлено місце фасування та зберігання фальсифікованих та заборонених ліків.

У прокуратурі розповіли, що зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Києві викрили масштабну схему збуту фальшивих ліків (Фото: kyiv.gp.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що в Україні лікарські препарати з неналежною якістю можна повернути.

Нагадаємо також, що ще в листопаді 2019-го Верховна Рада посилила відповідальність за підробку ліків.

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Автор: Володимир Костирін