Ліки в Україні: препарати з неналежною якістю можна повернути

Ліки в Україні (Колаж РБК-Україна)

Ліки можна повернути тільки в двох випадках - як це зробити на практиці

Українці часто стикаються з підробленими медичними препаратами або невідповідної якості. Раніше вважалося, що повернути в пункт продажу ліки неможливо, але юристи стверджують, що покупець має право вимагати обмін або повернення грошових коштів. Про це пишуть у Telegram-каналі "Адвокат права".

Як пояснюють юристи, купівля ліків – це звичайний договір роздрібної купівлі-продажу, відповідно на таку покупку діють всі закони та гарантії захисту прав споживача.

За договором роздрібної купівлі-продажу, покупець може діяти відповідним чином, не тільки якщо йому продали неякісний товар, але і, якщо йому продали якісний товар.

Як зазначено в Законі України "Про захист прав споживача", покупець може обміняти у продавця непродовольчий товар неналежної якості на аналогічний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з яких-небудь причин не може бути використаний за призначенням.

Є точний список товарів, які не підлягають обміну або поверненню (9-та стаття закону "Про захист прав споживачів"). Туди входять: продовольчі товари, лікарські препарати та засоби, предмети санітарної гігієни та деякі непродовольчі товари.

Однак, до лікарських препаратів належать: речовини (субстанції), готові лікарські засоби, гомеопатичні засоби; засоби, які використовуються для виявлення збудників хвороби, засоби для боротьби з паразитами, лікарські косметичні засоби, харчові добавки.

Належна якість товару, роботи або послуги – це властивість продукції, яка відповідає нормам, вимогам, встановленим для цієї продукції у нормативно-правових актах і є умовою договору зі споживачем.

Якщо медичний препарат неналежної якості, продавець зобов'язаний замінити його товаром належної якості або повернути гроші. Але це можливо лише, якщо у препарату не закінчився термін придатності. Довести на ділі неналежну якість можна тільки спеціальними документами.

Наприклад, покупець придбав препарат, в якому вказується основний лікарський засіб у складі певної кількості, але лабораторні дослідження показали, що його набагато менше. Для того, щоб вимагати обмін або повернення, доведеться надати документ, який підтверджує неналежну якість.