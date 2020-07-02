В Киеве мошенники продавали фальшивые лекарства: раскрыта масштабная схема

В Киеве продавали фальшивые лекарства (коллаж РБК-Украина)

В Киеве и области злоумышленники подделывали и продавали лекарства в особо крупных размерах

В Киеве разоблачили масштабную схему сбыта сильнодействующих препаратов и фальсифицированных лекарств. Злоумышленники хранили подделки на складских помещениях также под столицей и еще в Донецкой области.

"Дельцы" занимались производством и продажей фейковых лекарств на территории Украины в особо крупных размерах. Об этом 2 июля рассказали в пресс-службе киевской прокуратуры.

По результатам проведения более десяти санкционированных обысков в автомобилях, складских помещениях и по месту жительства причастных лиц в разных регионах правоохранители изъяли значительное количество незарегистрированных в Украине лекарственных средств стоимостью около 150 тысяч долларов США, компьютерную технику, почтовые накладные, средства связи, а также деньги в размере около 100 тысяч долларов.

"Кроме того, обнаружено значительное количество лекарственных средств с признаками подделки, маркированные под известных отечественных производителей лекарств, в связи с чем решается вопрос о внесении соответствующих сведений в ЕРДР по ст. 321-1 УК Украины", - говорится в сообщении.

Также установлено место фасовки и хранения фальсифицированных и запрещенных лекарств.

В прокуратуре рассказали, что злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

В Киеве разоблачили масштабную схему сбыта фальшивых лекарств (Фото: kyiv.gp.gov.ua)

Ранее мы писали о том, что в Украине лекарственные препараты с ненадлежащим качеством можно вернуть.

Напомним также, что еще в ноябре 2019-го Верховная Рада ужесточила ответственность за подделку лекарств.

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Автор: Владимир Костырин