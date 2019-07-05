У Києві молоду сім'ю бандити викинули з квартири: поліція розводить руками

У Києві бандити викинули сім’ю з квартири (колаж: РБК-Україна)

Молода сім'я з Києва опинилася на вулиці через аферу кредитної компанії

Бандити виставили з квартири в новобудові на Осокорках у Києві молоду сім'ю, пред'явивши документи, що житло продано за борги. При цьому правоохоронці, до яких звернулися хлопець і дівчина, просто розвели руками і сказали, що нічого не можуть зробити. Про це повідомила постраждала дівчина Наталя Мілевська на своїй Facebook-сторінці.

Наталія пише, що рік тому взяла кредит у 120 тисяч гривень на Кредитній спілці "ЗаРаЗ" під заставу квартири в Києві (при цьому на руки їй дали всього 100 тисяч). Перші п'ять місяців виплати були без прострочень, але потім у дівчини почалися проблеми зі здоров'ям, і їй довелося на час залишити роботу, так що три місяці кредит вона не могла платити.

Тоді до молодих людей прийшов представник кредитної компанії. Зазначимо, що жодних дзвінків або повідомлень про заборгованість сім'я не отримувала. Представник компанії зажадав сплатити суму боргу 360 тисяч гривень протягом десяти днів.

Для того, щоб оскаржити величезний борг молода пара звернулася до юриста. Вони подали в суд для того, щоб визнати кабальний договір недійсним. Судове засідання має відбутися 18 липня.

Але вже 3 липня в квартиру постукали. Хлопець Наталії, Артем Нікіфоров відкрив двері молодому чоловікові. Але їх виявилося двоє, вони відштовхнули хлопця, увірвалися в будинок з заявою, що вони від нового власника прийшли оглядати квартиру.

У Києві бандити викинули сім’ю з квартири (фото: facebook.com/nataliemilevskaya)

Як виявилося, "кредитний союз" через два дні після призначення дати суду продав комусь картиру за суму, яка в рази менше реальної вартості однокімнатної квартири в новобудові з ремонтом.

При цьому у "нових власників" була довіреність на 6 осіб на користування квартирою, а судового рішення на виселення сім'ї з житла у них не було. Дівчина викликала поліцію, але слідчо-оперативна група розвела руками і поїхала.

"Мовляв, чекайте рішення суду, вони в квартирі на законних підставах (а як поліція це визначила?!)" - пише Наталія.

Після того, як правоохоронці поїхали, в квартиру увірвалося ще п'ять чоловік, які почали міняти замки. Крім того нелюди вдарили ногою собаку сім'ї, а також заявили: "Збирайте речі і валіть звідси нах**".

Але пара залишилася в своїй квартирі, в якій весь цей час перебували незнайомі люди. При цьому двоє з них залишилися в будинку на ніч.

У Києві бандити викинули сім’ю з квартири (фото: facebook.com/nataliemilevskaya)

"Провівши ніч в компанії цих відморозків, прокинувшись, вони нам повідомили, що зараз приїде їх ватажок банди Женя і щось нам запропонує. Мого молодого чоловіка попросили вийти на розмову з цим Женею, пообіцявши пустити назад у квартиру. Мій хлопець вийшов на розмову. Через 5 хвилин мене взяли і просто винесли босу з моєї квартири", - пише зневірена дівчина.

Пізніше їм винесли і документи, стверджуючи "ще доведи, що ти не сама вийшла з документами".

Перебуваючи поза квартирою молоді люди знову викликали поліцію і швидку, бо Наталі стало погано.

"Приїхала слідчо-оперативна група, яка написала заяви і т. д. В кінці розвели руками, зі словами: "Ми живемо в країні, де у бандитів більше прав, ніж у потерпілих", - продовжує дівчина.

У Києві бандити викинули сім’ю з квартири (фото: facebook.com/nataliemilevskaya)

У результаті молоді люди залишилися на вулиці "голі, босі, з собакою. Їх взяли до себе пожити друзі. Бандити винесли їм частину речей, але в квартирі залишилися їхні особисті речі, гроші, техніка та меблі.

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