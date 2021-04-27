У Києві можуть скасувати локдаун на травневі свята: що буде дозволено

У Києві на Великдень і травневі свята можуть скасувати жорсткий локдаун. Про це раніше заявив мер столиці Віталій Кличко.

Про те, що дозволять в Києві, в разі скасування локдауну, читайте нижче в нашому матеріалі.

Як працюватиме транспорт

Якщо жорсткий локдаун скасують - вхід в громадський транспорт за спеціальними перепустками скасують. Це стосується і метро. Але обмеження все ж буде - це не більше 50% заповненості транспорту.

Робота шкіл і дитячих садків

Якщо карантин все ж скасують - дітей у столиці повернуть на очне навчання в школи, а малюки зможуть повернутися в дитячі садки.

Робота кінотеатрів і кафе

Кінотеатри зможуть працювати, як і до введення суворого карантину, тобто з 50% заповненістю місць у кінозалі. Кафе і ресторани зможуть відкритися у звичайному режимі й приймати клієнтів всередині, але з дотриманням дистанції і обов'язковими масками на обличчі.

Робота храмів на Великдень

Під час великодньої служби в храмах має бути не більше однієї людини на один квадратний метр під час богослужіння, освячення пасок на вулиці також з дотриманням дистанції. Маски обов'язкові.

Зазначимо, що остаточне рішення, чи скасовуватимуть локдаун, спеціальна комісія прийме протягом цього тижня.