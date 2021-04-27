У Києві можуть скасувати локдаун на травневі свята: що буде дозволено
У Києві на Великдень і травневі свята можуть скасувати жорсткий локдаун. Про це раніше заявив мер столиці Віталій Кличко.
Про те, що дозволять в Києві, в разі скасування локдауну, читайте нижче в нашому матеріалі.
Як працюватиме транспорт
Якщо жорсткий локдаун скасують - вхід в громадський транспорт за спеціальними перепустками скасують. Це стосується і метро. Але обмеження все ж буде - це не більше 50% заповненості транспорту.
Робота шкіл і дитячих садків
Якщо карантин все ж скасують - дітей у столиці повернуть на очне навчання в школи, а малюки зможуть повернутися в дитячі садки.
Робота кінотеатрів і кафе
Кінотеатри зможуть працювати, як і до введення суворого карантину, тобто з 50% заповненістю місць у кінозалі. Кафе і ресторани зможуть відкритися у звичайному режимі й приймати клієнтів всередині, але з дотриманням дистанції і обов'язковими масками на обличчі.
Робота храмів на Великдень
Під час великодньої служби в храмах має бути не більше однієї людини на один квадратний метр під час богослужіння, освячення пасок на вулиці також з дотриманням дистанції. Маски обов'язкові.
Зазначимо, що остаточне рішення, чи скасовуватимуть локдаун, спеціальна комісія прийме протягом цього тижня.
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