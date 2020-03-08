У Києві на Михайлівську площу принесли труну: що відбувається (відео)

8 березня у Києві на Михайлівській площі проходять одночасно паралельно один одному кілька акцій. Активістки принесли на демонстрацію труну. Представники різних активістських організацій виступають на площі за різні цінності нашого суспільства.

О 10 годині на Михайлівській площі почалися перші демонстрації. Там зібралися активісти (переважно чоловіки), які виступають проти абортів. Через півтори години на площі почали збиратися активістки фемен, які анонсували там щорічний Марш жінок. Про це повідомляє "Інформатор".

Як повідомляється, до 12 години на акцію принесли труну. На Михайлівську площу прийшла "третя сторона" – організація "Срібло Троянди". Це група дівчат у чорному, які прийшли на Марш Жінок, щоб "поховати" фемінізм. За їх словами, вони не підтримують ні одну з акцій, мають свою незалежну думку. Під звуки похоронного маршу вони поклали труну на землю, кидали на неї троянди.

Активістки "Срібло Троянди" принесли труну на Михайлівську площу (фото: Інформатор)

Активістки організації "Срібло Троянди" на своїй офіційній сторінці вони пишуть, що вітати жінок з 8 березня — помилка. І свято називають "пролетарським днем жінок-робітниць".

8 березня в Києві на Михайлівську площу принесли труну

"Сьогодні українці вкотре скоять помилку, вітаючи своїх дружин, матерів та сестер з 8 березня. Започатковане на теренах Союзу як пролетарський день жінок-робітниць, що є більш ніж промовистим, так зване "свято", на жаль, міцно вплелось в узори сьогодення. Перемога соціалістичного табору у Другій світовій війні ознаменувала початок нової кривавої ідеології, а будь-які післявоєнні метаморфози у політичному чи соціальному житті країн є лише її наслідками. Присмерк Європи все кривавіший, а її пустелі ширяться самі собою з неймовірною швидкістю. Так звана "боротьба за права жінок" не є винятком, а навіть одним з основних інструментів планомірного знищення і чоловіків, і жінок", - вважають вони.

Також в співтоваристві заявили, що акції за права жінок знищують жінок, чоловіків та інститут сім'ї.

"Наші з вами співвітчизниці повільно, але впевнено засвоюють західноєвропейську матчастину цього питання. Марші, демонстрації, акції, що часто супроводжуються відверто антигуманними та сепаратистськими лозунгами, вже давно не новина. Та чи хочуть українці "цілющої" західної панацеї у вигляді знищення статі, чоловіка, жінки, родини та врешті-решт самої людини? Чи готові вони відмовитись від власної Традиції? Та чи варто святкувати 8 березня, свято, що маніфестує та легітимізує брехню, ненависть та слабкість?" – підсумували вони.

Скріншот (facebook.com/sriblo.troyandy)

Нагадаємо, що раніше Зеленський розповів, як святкує 8 березня.