У Києві машина "героя паркування" застрягла у багнюці: дивіться, як працює "карма"

У Києві у Святошинському районі водій фургона припаркував свою машину на зеленій зоні під вікнами багатоповерхівки. Однак, через погоду земля буквально перетворилась на болото і транспорт застряг.
Фото опублікували в Telegram-каналі Київ без цензури.
Інцидент трапився на вулиці Гната Юри, 11А.
"Водій вирішив припаркувати свій фургон прямо під вікнами житлового будинку. Але він відразу застряг у болоті. Карма", - йдеться у мережі.
У мережі зазначають, що три автомобілі намагалися його витягнути, але нічого не вийшло.
На фото можна побачити, що земля довкола фургона перетворилася на болото. Судячи з численних слідів коліс, водії часто залишають свої машини тут.
Тому, як порушник зміг вибратися - наразі невідомо.
У Києві "герой паркування" застряг у багнюці (t.me/now_kyiv)
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