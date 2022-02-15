В Киеве машина "героя парковки" застряла в грязи: смотрите, как работает "карма"

В Киеве в Святошинском районе водитель фургона припарковал свою машину на зеленой зоне под окнами многоэтажки. Однако, через погоду земля буквально превратилась в болото и транспорт застрял.
Фото опубликовали в Telegram-канале Киев без цензуры.
Инцидент произошел на улице Гната Юры, 11а.
"Водитель решил припарковать свой фургон прямо под окнами жилого дома. Но он сразу застрял в болоте. Карма", - говорится в сети.
В сети отмечают, что три автомобиля пытались его вытащить, но ничего не получилось.
На фото можно увидеть, что земля вокруг фургона превратилась в болото. Судя по многочисленным следам колес, водители часто оставляют свои машины здесь.
Поэтому, как нарушитель смог выбраться - пока неизвестно.
В Киеве "герой парковки" застрял в грязи (t.me/now_kyiv)
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