В Киеве машина "героя парковки" застряла в грязи: смотрите, как работает "карма"

Инцидент произошел на улице Гната Юры, 11а.

"Водитель решил припарковать свой фургон прямо под окнами жилого дома. Но он сразу застрял в болоте. Карма", - говорится в сети.

В сети отмечают, что три автомобиля пытались его вытащить, но ничего не получилось.

На фото можно увидеть, что земля вокруг фургона превратилась в болото. Судя по многочисленным следам колес, водители часто оставляют свои машины здесь.

Поэтому, как нарушитель смог выбраться - пока неизвестно.

В Киеве "герой парковки" застрял в грязи (t.me/now_kyiv)