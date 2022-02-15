UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве машина "героя парковки" застряла в грязи: смотрите, как работает "карма"

Автор: Татьяна Самарук

В Киеве в Святошинском районе водитель фургона припарковал свою машину на зеленой зоне под окнами многоэтажки. Однако, через погоду земля буквально превратилась в болото и транспорт застрял.

Фото опубликовали в Telegram-канале Киев без цензуры.

Инцидент произошел на улице Гната Юры, 11а.

"Водитель решил припарковать свой фургон прямо под окнами жилого дома. Но он сразу застрял в болоте. Карма", - говорится в сети.

В сети отмечают, что три автомобиля пытались его вытащить, но ничего не получилось.

На фото можно увидеть, что земля вокруг фургона превратилась в болото. Судя по многочисленным следам колес, водители часто оставляют свои машины здесь.

Поэтому, как нарушитель смог выбраться - пока неизвестно.

В Киеве "герой парковки" застрял в грязи (t.me/now_kyiv)

Ранее мы сообщали, что под Днепром коммунальщики наказывают "героев парковки". На видео видно, как на капотах автомобилей оставляют "подарки".

Также недавно мы писали, что в Киеве "герой парковки" заблокировал проезд мусоровоза. В частности, мужчина нагло бросил свое авто не перекрестке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Герой парковки