У Києві "герой паркування" заблокував проїзд сміттєвозу: обурливі фото
У Києві в Дніпровському районі "герой паркування" заблокував вивіз сміття з двох кварталів. Зокрема, чоловік нахабно кинув своє авто не перехресті.
Про це повідомили "Київські герої парковки".
Так, інцидент стався на вулиці Павла Тичини, 22.
Місцевий мешканець розповів, що водій припаркувався таким чином, що заблокував проїзд відразу двома дорогами.
"Як дуже легко залишити у навколишніх дворах сміття? Правильно - заблокувати в'їзд. Сміттєвоз не може проїхати прямо та ліворуч", - пише В'ячеслав Іванович.
У Києві "герой парування" заблокував проїзд сміттєвозу (facebook.com/groups/HeroparKing)
У коментарях під дописом користувачі відреагували на побачене.
- У кожному дворі є такі водії;
- Я шокований з комунальників. Там, де можна організувати парковку або де була парковка (синя розмітка) понаставляли стовпчиків, а потім самі ж не можуть проїхати. Просто смішно, як структури заганяють самих себе в пастки. Та сама ситуація з тролейбусами та автобусами;
- Стоянка забороняється у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів. Ці правила ніхто не знає.
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