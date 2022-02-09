Під Дніпром комунальники карають "героїв паркування": залишають "мітку"

У місті Кам'янському Дніпропетровської області комунальники, які вивозять сміття, покарали водіїв, які паркуються, де заманеться. На капотах автівок вони залишають "подарунки".

На відео видно, що через неправильно припарковане авто сміттєвоз не зміг під'їхати до сміттєвих баків у дворі між багатоповерхівками. Через це працівники комунального господарства змушені були пхати контейнери до сміттєвоза, щоб їх спустошити.

Тому комунальники вирішили залишити водію легковика своєрідний "подарунок" - кілька пакетів зі сміттям.

У мережі користувачі відреагували на побачене. До того ж більшість з них підтримали комунальників. Ось що вони написали: