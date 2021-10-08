У Києві у маршрутки під час руху відпали двері: на перевізника склали шість протоколів (фото)

У Києві у маршрутки №509 під час руху відпали двері. Тому водій зупинив автобус з пасажирами, щоб люди могли вийти.
Про це повідомив Telegram - каналі "Киев Сейчас".
Зазначається, що тепер перевізник за відпавші двері повинен заплатити 17 тисяч гривень штрафу.
"За двері, що відпали у автобуса №509, перевізник має заплатити 17 тисяч гривень штрафу. Також на перевізника склали шість протоколів за порушення правил перевезень", - йдеться у дописі.
У маршрутці в Києві під час руху відпали двері (t.me/kyiv)
У коментарях користувачі вражені від побаченого.
Раніше ми повідомляли, що у Сумах підняли тариф на проїзд у транспорті.
Також ми писали, що у Мелітополі водії трьох маршруток не пускали дитину в салон.