У Києві у маршрутки під час руху відпали двері: на перевізника склали шість протоколів (фото)

Зазначається, що тепер перевізник за відпавші двері повинен заплатити 17 тисяч гривень штрафу.

"За двері, що відпали у автобуса №509, перевізник має заплатити 17 тисяч гривень штрафу. Також на перевізника склали шість протоколів за порушення правил перевезень", - йдеться у дописі.

У маршрутці в Києві під час руху відпали двері (t.me/kyiv)

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