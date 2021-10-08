У Сумах підняли тариф на проїзд у транспорті: скільки будуть платити
Фото: у Сумах підвищили вартість проїзду (facebook.com/smr.gov.ua)
Сумський виконавчий комітет вирішив підвищити вартість проїзду в громадському транспорті. Тарифи підвищили як у комунальному транспорті, так і в приватному.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську раду.
Які тарифи будуть в комунальних тролейбусах та автобусах:
- 6 гривень - звичайний квиток;
- безоплатно - для школярів та пенсіонерів.
Які тарифи у приватних маршрутках:
- 10 гривень - звичайний квиток;
- 5 гривень - для учнів 1-4 класів.
За маршрутом Суми-Піщане вартість проїзду становитиме взагалі 13 гривень.
Нові тарифи набудуть чинності з 16 жовтня цього року.