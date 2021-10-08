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У Сумах підняли тариф на проїзд у транспорті: скільки будуть платити

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Суми, П'ятниця 08 жовтня 2021 18:30
У Сумах підняли тариф на проїзд у транспорті: скільки будуть платити Фото: у Сумах підвищили вартість проїзду (facebook.com/smr.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Сумський виконавчий комітет вирішив підвищити вартість проїзду в громадському транспорті. Тарифи підвищили як у комунальному транспорті, так і в приватному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську раду.

Які тарифи будуть в комунальних тролейбусах та автобусах:

  • 6 гривень - звичайний квиток;
  • безоплатно - для школярів та пенсіонерів.

Які тарифи у приватних маршрутках:

  • 10 гривень - звичайний квиток;
  • 5 гривень - для учнів 1-4 класів.

За маршрутом Суми-Піщане вартість проїзду становитиме взагалі 13 гривень.

Нові тарифи набудуть чинності з 16 жовтня цього року.

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