У Києві в маршрутки на повному ходу відпали колеса: відео моменту ДТП

У Києві у маршрутки на ходу відвалилося два задніх колеса. Інцидент стався в середу, 30 жовтня, на проспекті Героїв Сталінграда (Оболонський район). Заступник начальника патрульної поліції України Олексій Білошицький опублікував відео моменту ДТП в Facebook.

Старенький "Богдан" віз пасажирів, і в якийсь момент два колеса разом з піввіссю відпали, покотилися через три смуги на протилежну сторону і врізалися в припарковане авто.

У Києві в маршрутки відвалилися колеса на ходу (фото: facebook.com/Bilosh)

Маршрутне таксі проїхало ще кілька метрів і загальмувало. Від коліс ледь не постраждала дівчина, що йшла по тротуару. Вони промайнули буквально в півметрі від неї.

На щастя, зазвичай жвава вулиця, в цей момент була порожня, і колеса не спровокували аварію. Постраждав лише припаркований Nissan, в який врізалися колеса.

У Києві в маршрутки відвалилися колеса на ходу (фото: facebook.com/Bilosh)

Варто відзначити, що на водія маршрутки склали протокол за ст. 124 Адміністративного кодексу (порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП). За інцидент буде відповідати і перевізник, який допустив вихід аварійнонебезпечного авто на маршрут.

У Києві в маршрутки відвалилися колеса на ходу (відео: facebook.com/Bilosh)