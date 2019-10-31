В Киеве у маршрутки на полном ходу отпали колеса: видео момента ДТП

В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось два задних колеса. Инцидент произошел в среду, 30 октября, на проспекте Героев Сталинграда (Оболонский район). Замначальника патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий опубликовал видео момента ДТП в Facebook.

Старенький "Богдан" вез пассажиров, и в какой-то момент два колеса вместе с полуосью отпали, покатились через три полосы на противоположную сторону и врезались в припаркованное авто.

В Киеве у маршрутки отвалились колеса на ходу (фото: facebook.com/Bilosh)

Маршрутное такси проехало еще несколько метров и затормозило. От катящихся колес едва не пострадала девушка, идущая по тротуару. Они пронеслись буквально в полуметре от нее.

К счастью, оживленная обычно улица, в этот момент была пуста, и колеса не спровоцировали аварию. Пострадал лишь припаркованный Nissan, в который врезались колеса.

В Киеве у маршрутки отвалились колеса на ходу (фото: facebook.com/Bilosh)

Стоит отметить, что на водителя маршрутки составили протокол по ст. 124 Административного кодекса (нарушение правил дорожного движения, приведшее к ДТП). За инцидент будет отвечать и перевозчик, который допустил выход аварийноопасного авто на маршрут.

В Киеве у маршрутки отвалились колеса на ходу (видео: facebook.com/Bilosh)