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"Помітив" своє колесо: у Києві зганьбили маршрутчика (відео)

STYLERЖиття    05.11.2019 - 07:49
"Помітив" своє колесо: у Києві зганьбили маршрутчика (відео)
у Києві зганьбили маршрутчика (фото: РБК-Україна)

У Києві помітили водія маршрутки, який на людях справляв нужду на вулиці

У Києві люди шоковані діями водія маршрутки, який справляв нужду на вулиці, прямо на колеса транспортного засобу. Про це повідомляє Київ Оперативний. Чоловік мочився на колесо, хоча поруч є багато туалетів. Інцидент стався біля метро "Харківська".

"Метро Харківська, поруч безліч закладів з безкоштовними туалетами, але ні - треба "помітити" своє колесо. Може водіям громадського транспорту потрібно підгуки видавати?" - написали під відео.

Метро Харківська, поруч безліч закладів із безкоштовними туалетами, але ні - треба «помітити» своє колесо. Може водіям громадського транспорту потрібно підгузники видавати?

Опубліковано Київ Оперативний Понеділок, 4 листопада 2019 р.

Користувачі мережі обурилися такою поведінкою водія громадського транспорту в Києві. Але деякі виправдовують чоловіка і пишуть, що він пристаркуватий і у нього могло "прихопити".

  • Людина - істота розумна! Ось наприклад, кіт бігає по всьому периметру своїх володінь і позначає кожен кущ, дурний. А людина позначила колесо, проїхалася по маршруту і всі вже знають, хто головний на секторі!
  • Цей хоч вийшов. На кінцевій 21 водії навіть не виходять, стоїть на сходах і поливає, а поруч біотуалет спеціально для водіїв.
  • На кінцевій Героїв Дніпра водії маршруток так засцали все навколо, що проходячи повз просто очі виїдає при тому, що в Оазисі поруч є безкоштовний громадський туалет.
  • Водій літній уже, прихопило, напевно, де встиг там і попісяв.

&quot;Помітив&quot; своє колесо: у Києві зганьбили маршрутчика (відео)&quot;Помітив&quot; своє колесо: у Києві зганьбили маршрутчика (відео)Скріншот коментарів

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