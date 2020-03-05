У Києві маршрутник не пустив дитину з інвалідністю: фото "знаменитості"

У Києві водій маршрутки не пустив у транспорт дитину з інвалідністю, аргументуючи тим, що в транспорті на рейсі вже є пільговики. Ситуація обурила одну з пасажирок, яка розмістила в мережі фото маршрутника, щоб таким чином зробити його "знаменитістю".

Також мешканка столиці Наталія Спітська в паблику "Сусіди.Голосіїв" на сторінці в Facebook емоційно висловилася про поганий стан маршрутних автобусів і розкритикувала манери поведінки водіїв.

Інцидент із дитиною-інвалідом трапився у маршрутці №193, яка курсує між Дарницької площею на Лівому березі та житловим масивом Корчувате на Правому.

Пасажирка розповіла, що водій навідріз відмовився продовжувати рух після того, як в транспорт на одній із зупинок зайшла дитина з посвідченням інваліда - мовляв, вже є пільговики.

"Сказав, що не буде продовжувати свій маршрут, поки дитина не вийде. На цьому маршруті всі водії посилаються на те, що можуть везти за один рейс тільки дві людини. Де ця постанова і ким видана?" - написала Наталя.

При цьому, обурюється жінка, стан маршруток жахливий: діряві, смердючі, водії "одягнені як братки".

"Кидаються на пільговиків, як на м'ясо. І практично всі водії хами. На Видубичах влаштували відстійники, стоять по 15 хвилин, в одну й іншу сторону. Хоча в маршрутних листах простою у них немає. Скільки триватиме це неподобство? Де і коли наведуть порядок?" - скаржиться вона.

У Києві маршрутник не пустив дитину з інвалідністю (Фото з Facebook-сторінки "Сусіди.Голосіїв")

Користувачі мережі також розкритикували дії водія, однак і поведінка інших пасажирів, які не втрутилися в ситуацію, теж неприємно здивувала юзерів.

Як же все-таки сумно те, що люди втрачають людяність, доброту і почуття взаємодопомоги...

На жаль така ситуація відбувається на багатьох маршрутах.. Звернутися до перевізника звичайно не завадить, але ще б краще створити петицію про те, щоб діти з інвалідністю мали право на безкоштовний проїзд незалежно від кількості пільговиків в одній маршрутці.

А люди чого мовчали, треба було галас підняти...

А пасажири оніміли і впали в ступор?

Скрін коментарів з Facebook-сторінки "Сусіди.Голосіїв"

Як повідомлялося, нещодавно в Києві стався нещасний випадок - водій маршрутки відкрив двері на ходу, через що пасажирка випала з транспорту, після чого автобус заднім колесом переїхав їй обидві ноги.