У Києві люди "залатали" ями на дорозі килимами (фото)

Жителі Солом'янського району Києва вирішили не чекати комунальників, які мають відремонтувати дорогу, а все взяли у свої руки. При цьому люди придумали оригінальний спосіб, як боротися з ямами - вони просто застелили їх килимами.

Про це повідомляє Telegram-канал " Київ без цензури ", який опублікував відповідні фото.

Нагадаємо, в Крижополі Вінницької області людей так дістало якість доріг, що вони почали садити квіти прямо у вибоїнах. Таким способом місцеві жителі вирішили привернути увагу влади до стану дорожнього покриття, яке давно вже пора міняти.

Цікаво, що водії дбайливо об'їжджали рослину, яка росла в ямі посеред дороги. Після того як фото з'явилося в мережі комунальники яму залатали.

Ми також писали про те, що в Харкові дорожники клали асфальт прямо під зливою. При цьому їм не заважало навіть те, що більшість вулиць були залиті дощем вище коліна.

З'явилося відео і на ньому видно, як з вантажівки, якою кладуть асфальт, йде пар. Місцеві жителі впевнені, що ці випаровування йдуть від розпеченого асфальту, який використовується для укладання і інших доріг в місті.