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У Києві люди на електросамокатах масово їздять через 8 смуг: моторошне відео

Автор: Тетяна Самарук

У центрі Києві клієнти компаній, які надають в оренду електросамокати, нахабно порушують правила дорожнього руху. Зокрема, це може призвести до трагічних наслідків.

Відео нахабної їзди опублікували в Telagram-каналі "Київ оперативний".

Небезпечну для здоров'я їзду помітили на Хрещатику у столиці, 1 серпня.

За словами мешканців, поліцейські на подібне використання небезпечного транспорту ніяк не реагують.

Як розповіли свідки, понад 10 орендарів електросамокатів вирішили перетнути 8 смуг на Хрещатику у непризначеному для цього місці.

Чоловіки просто їхали між машинами, які стояли у заторі та виїхали на ділянку дороги зі швидким рухом.

На щастя кермувальникам вдалося без аварії потрапити на той бік дороги.

У коментарях користувачі пишуть, що електросамокати являють жахливу небезпеку для всіх, оскільки рухаються хаотично, а їх маневри не можна передбачити.

  • Вони, мабуть, не знають, що у нас в країні так їздити неправильно;
  • Я в вражена, наскільки люди не цінують власне життя!;
  • Машину помнуть і ще й водію проблем зроблять. Не думають, що роблять;
  • Коли вже поліцейські вирішать це питання. Надоїло на ці порушення дивитись;
  • Який жах! І не бояться за своє життя.

Раніше ми повідомляли, що у Києві батько прокотив на самокаті маленьку доньку по зустрічній полосі.

Ми також писали про те, що в Україні можуть штрафувати водіїв самокатів. Депутатам направили для ознайомлення два нові законопроекти з правилами використання електротранспорту. Також там вказані штрафи за їх порушення.

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