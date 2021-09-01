У Києві люди на електросамокатах масово їздять через 8 смуг: моторошне відео

Небезпечну для здоров'я їзду помітили на Хрещатику у столиці, 1 серпня.

За словами мешканців, поліцейські на подібне використання небезпечного транспорту ніяк не реагують.

Як розповіли свідки, понад 10 орендарів електросамокатів вирішили перетнути 8 смуг на Хрещатику у непризначеному для цього місці.

Чоловіки просто їхали між машинами, які стояли у заторі та виїхали на ділянку дороги зі швидким рухом.

На щастя кермувальникам вдалося без аварії потрапити на той бік дороги.

У коментарях користувачі пишуть, що електросамокати являють жахливу небезпеку для всіх, оскільки рухаються хаотично, а їх маневри не можна передбачити.