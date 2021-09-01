В Киеве люди на электросамокатах массово ездят через 8 полос: жуткое видео

В центре Киеве клиенты компаний, которые предоставляют в аренду электросамокаты, нагло нарушают правила дорожного движения. В частности, это может привести к трагическим последствиям.
Видео наглой езды опубликовали в Telagram-канале "Киев оперативный".
Опасную для здоровья езду заметили на Крещатике в столице, 1 августа.
По словам жителей, полицейские на подобное использование опасного транспорта никак не реагируют.
Как рассказали свидетели, более 10 арендаторов электросамокатов решили пересечь 8 полос на Крещатике в непредназначенном для этого месте.
Мужчины просто ехали между машинами, которые стояли в пробке и выехали на участок дороги с быстрым движением.
К счастью водителям удалось без аварии попасть на ту сторону дороги.
В комментариях пользователи пишут, что электросамокаты представляют ужасную опасность для всех, поскольку движутся хаотично, а их маневры нельзя предсказать.
Ранее мы сообщали, что в Киеве отец прокатил на самокате маленькую дочку по встречной полосе.
Мы также писали о том, что в Украине могут штрафовать водителей самокатов. Депутатам направили для ознакомления два новых законопроекта с правилами использования электротранспорта. Также там указаны штрафы за их нарушение.