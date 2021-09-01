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В Киеве люди на электросамокатах массово ездят через 8 полос: жуткое видео

Автор: Тетяна Самарук

В центре Киеве клиенты компаний, которые предоставляют в аренду электросамокаты, нагло нарушают правила дорожного движения. В частности, это может привести к трагическим последствиям.

Видео наглой езды опубликовали в Telagram-канале "Киев оперативный".

Опасную для здоровья езду заметили на Крещатике в столице, 1 августа.

По словам жителей, полицейские на подобное использование опасного транспорта никак не реагируют.

Как рассказали свидетели, более 10 арендаторов электросамокатов решили пересечь 8 полос на Крещатике в непредназначенном для этого месте.

Мужчины просто ехали между машинами, которые стояли в пробке и выехали на участок дороги с быстрым движением.

К счастью водителям удалось без аварии попасть на ту сторону дороги.

В комментариях пользователи пишут, что электросамокаты представляют ужасную опасность для всех, поскольку движутся хаотично, а их маневры нельзя предсказать.

  • Они, видимо, не знают, что у нас в стране так ездить неправильно;
  • Я поражена, насколько люди не ценят собственную жизнь!;
  • Машину помнут и еще и водителю проблем сделают. Не думают, что делают;
  • Когда полицейские решат этот вопрос. Надоело на эти нарушения смотреть;
  • Какой ужас! И не боятся за свою жизнь.

Ранее мы сообщали, что в Киеве отец прокатил на самокате маленькую дочку по встречной полосе.

Мы также писали о том, что в Украине могут штрафовать водителей самокатов. Депутатам направили для ознакомления два новых законопроекта с правилами использования электротранспорта. Также там указаны штрафы за их нарушение.

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