У низці регіонів запрацювали камери фіксації порушень ПДР: карта доріг
Фото: поліцейські встановили нові камери фіксації порушень ПДР (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Відсьогодні у чотирьох регіонах України запрацюють камери фіксацій порушень правил дорожнього руху. У Кіровоградській та Житомирській областях, а також у Кропивницькому та Харкові камери запрацюють з 12:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.
У Кіровоградської області камери працюватимуть:
- на 248 км+169 автодороги М-05 у напрямку м. Одеса (обмеження швидкості 110 км/год
- на 253 км+462 автодороги М-05 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
У Житомирської області камери працюватимуть:
- на 94 км+461 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
- на 94 км+686 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)
- на 97 км+297 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
- на 97 км+627 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)
- на 158 км+305 (с. Березівка, Житомирського р-ну) автодороги М-06 у напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 50 км/год)
У Кропивницькому запрацюють на:
- вул. Яновського, 65, у напрямку вул. Ушакова (обмеження швидкості 50 км/год)
- вул. Холодноярська, 196, у напрямку вул. Короленка (обмеження швидкості 50 км/год)
- вул. Полтавська, 40, у напрямку пл. Дружби Народів (обмеження швидкості 50 км/год)
У Харкові камера відеофіксації працюватиме: просп. Московський, 118, у напрямку вул. Соїча (обмеження швидкості 50 км/год).