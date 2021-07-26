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У низці регіонів запрацювали камери фіксації порушень ПДР: карта доріг

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Понеділок 26 липня 2021 11:15
У низці регіонів запрацювали камери фіксації порушень ПДР: карта доріг Фото: поліцейські встановили нові камери фіксації порушень ПДР (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Відсьогодні у чотирьох регіонах України запрацюють камери фіксацій порушень правил дорожнього руху. У Кіровоградській та Житомирській областях, а також у Кропивницькому та Харкові камери запрацюють з 12:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

У Кіровоградської області камери працюватимуть:

  • на 248 км+169 автодороги М-05 у напрямку м. Одеса (обмеження швидкості 110 км/год
  • на 253 км+462 автодороги М-05 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

У низці регіонів запрацювали камери фіксації порушень ПДР: карта доріг

У Житомирської області камери працюватимуть:

  • на 94 км+461 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
  • на 94 км+686 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)

У низці регіонів запрацювали камери фіксації порушень ПДР: карта доріг

  • на 97 км+297 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
  • на 97 км+627 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)
  • на 158 км+305 (с. Березівка, Житомирського р-ну) автодороги М-06 у напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 50 км/год)

У низці регіонів запрацювали камери фіксації порушень ПДР: карта доріг

У Кропивницькому запрацюють на:

  • вул. Яновського, 65, у напрямку вул. Ушакова (обмеження швидкості 50 км/год)
  • У низці регіонів запрацювали камери фіксації порушень ПДР: карта доріг
  • вул. Холодноярська, 196, у напрямку вул. Короленка (обмеження швидкості 50 км/год)
  • У низці регіонів запрацювали камери фіксації порушень ПДР: карта доріг
  • вул. Полтавська, 40, у напрямку пл. Дружби Народів (обмеження швидкості 50 км/год)
  • У низці регіонів запрацювали камери фіксації порушень ПДР: карта доріг

У Харкові камера відеофіксації працюватиме: просп. Московський, 118, у напрямку вул. Соїча (обмеження швидкості 50 км/год).

У низці регіонів запрацювали камери фіксації порушень ПДР: карта доріг

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