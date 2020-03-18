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У Києві через коронавірус в маршрутці напали на журналіста (відео)

STYLERКоронавірус    18.03.2020 - 16:28
У Києві через коронавірус в маршрутці напали на журналіста (відео)
В маршрутці напали на журналіста через карантин (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні став причиною нападу на журналіста у переповненій маршрутці

Коронавірус в Україні призвів до оголошення карантину по всій країні. У зв'язку з жорсткістю правил користування громадським транспортом, зокрема через закриття метрополітену, в маршрутках кількість пасажирів зросла, хоча дозволено пересуватися тільки по 10 осіб в одному маршрутному таксі. Журналіст, який зняв порушення правил поведінки при карантині, став жертвою нападу з боку пасажира маршрутки.

18 березня в Києві скоїли напад на журналіста "Апострофа" Олександра Гончарова, який вів пряму трансляцію в Facebook з переповненого пасажирами автобуса. Журналіст у своїй трансляції розповідав про те, що кондуктори та водії не виконують норми карантину. Рахунок пасажирів не ведеться, а маршрутки переповнені людьми. Варто відзначити, що по всій країні під час карантину діє правило перевезення не більше ніж 10 осіб одночасно в одному маршрутному автобусі. У тролейбусах і трамваях допустиме число пасажирів – не більше 20 осіб.

Під час трансляції з переповненого автобуса один з пасажирів вибив телефон з рук журналіста. Після цього він став погрожувати журналістові. На погрози з боку журналіста викликати поліцію, порушник ніяк не відреагував.

В результаті нападу журналіст не постраждав. У виданні зазначають, що смартфон Олександра Гончарова несправний.

На відеозаписі, опублікованому журналістом Facebook, присутня нецензурна лексика.

Нагадаємо, що раніше Росію звинуватили в розпалюванні коронавірусної паніки в Україні та ЄС.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ встановлює особи, які контактували із зараженим коронавірусом нардепом.

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