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В Киеве из-за коронавируса в маршрутке напали на журналиста (видео)

STYLERКоронавирус    18.03.2020 - 16:28
В Киеве из-за коронавируса в маршрутке напали на журналиста (видео)
В маршрутке напали на журналиста из-за карантина (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине стал причиной нападения на журналиста в переполненной маршрутке

Коронавирус в Украине привел к объявлению карантина по всей стране. В связи с ужесточением правил пользования общественным транспортом, в частности из-за закрытия метрополитена, в маршрутках количество пассажиров увеличилось, хотя дозволено передвигаться только по 10 человек в одном маршрутном такси. Журналист, который заснял нарушение правил поведения при карантине, стал жертвой нападения со стороны пассажира маршрутки.

18 марта в Киеве совершили нападение на журналиста "Апострофа" Александра Гончарова, который вел прямую трансляцию в Facebook из переполненного пассажирами автобуса. Журналист в своей трансляции рассказывал о том, что кондукторы и водители не выполняют нормы карантина. Счет пассажиров не ведется, а маршрутки переполнены людьми. Стоит отметить, что по всей стране во время карантина действует правило перевозки не более чем 10 человек одновременно в одном маршрутном автобусе. В троллейбусах и трамваях допустимое число пассажиров – не более 20 человек.

Во время трансляции из переполненного автобуса один из пассажиров выбил телефон из рук журналиста. После этого он стал угрожать журналисту. На угрозы со стороны журналиста вызвать полицию, нарушитель никак не отреагировал.

В результате нападения журналист не пострадал. В издании отмечают, что смартфон Александра Гончарова неисправен.

На видеозаписи, опубликованной журналистом в Facebook, присутствует нецензурная лексика.

Напомним, что ранее Россию обвинили в разжигании коронавирусной паники в Украине и ЕС.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав устанавливает лица, контактировавшие с зараженным коронавирусом нардепом.

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