У Києві мама з донькою випали з вікна: з'явилося похмуре відео з квартири

У Києві жінка з дитиною випали з вікна (колаж: РБК-Україна)

У Києві 29-річна жінка і дитина випали з вікна квартири на Солом'янці

У Києві 22 жовтня на вулиці Солом'янська жінка з дитиною випали з вікна квартири на дев'ятому поверсі. У поліції розповіли подробиці страшної трагедії і показали відео з квартири.

Так, згідно з даними пресслужби поліції загиблій матері було 29 років (раніше говорили, що близько 40), а доньці - шість. А судячи з моторошних кадрів з квартири, сім'я не така вже й благополучна, як казали про неї сусіди.

У приміщенні страшна антисанітарія і безлад. Страшно уявити, що дитині довелося жити в таких умовах.

Правоохоронці розповіли, що від отриманих травм обидві потерпілі загинули на місці. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, в рамках якого поліцейські встановлять усі обставини та причини цієї події.

"Встановлено, що з дев'ятого поверху квартири випали 29-річна жінка та її 6-річна дочка, які від отриманих травм померли", - розповіли в Національній поліції.

Попередньо слідством було встановлено, що жінка проживала в квартирі разом з родичами і мала певні життєві проблеми.

У Києві жінка і дитина випали з вікна (фото: поліція Києва)

Зазначимо, що сусіди говорили, що сім'я благополучна, але у жінки є проблеми (які саме, не уточнювалося). Також, повідомлялося, що у дитини є батько, який нібито працює будівельником.

Нагадаємо, що жінка з дитиною випали з вікна дев'ятого поверху у середу, 22 жовтня. Вони впали на ганок аптеки, а потім на асфальт. Обидві померли на місці.