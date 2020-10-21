У центрі Києва повісився нацгвардієць: відео з місця трагедії

У центрі Києва повісився нацгвардієць (колаж: РБК-Україна)

У Києві на Печерську покінчив життя самогубством солдат-контрактник

У Києві, в Печерському районі солдат Національної гвардії України покінчив життя самогубством. Загиблого хлопця знайшли у середу 21 жовтня.

Трапилася трагедія неподалік від Університету культури і військової частини Нацгвардії. Тіло хлопця знайшли на задвірках серед заростей в покинутій будівлі. Про це йдеться у відео на Facebook Вартові еспресо.

"Це сталося на занедбаній території, на вулиці Євгена Коновальця, недалеко від університету культури і військової частини НГУ", - йдеться у підписі до відео.

Що спонукало 22-річного хлопця до такого вчинку, поки не відомо. На місці працюють слідчі і поліція, слідчі дії тривають.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу "Вбивство" з поміткою "самогубство".

У Києві, у Печерському районі солдатів Національної гвардії покінчив життя самогубством, а саме повісився. Це сталося на закинутій території, на вулиці Євгена Коновальця, неподалік від університету культури та військової частини НГУ. Чому 22-річний чоловік вдався до суїциду має встановити слідство. Опубліковано Вартові еспресо Середа, 21 жовтня 2020 р.

У Києві повісився солдат Національної гвардії (відео: facebook.com/vartovi.espreso)

Раніше ми писали, що у Дніпрі застрелився відомий доктор. Ймовірною причиною називають підозру на коронавірус.

Також повідомлялося, що у Запоріжжі жінка вчинила самоспалення на території храму.