У Дніпрі "копи" жорстко скрутили хлопця без маски: у нього струс мозку
У Дніпрі на автовокзалі поліцейські жорстко затримали хлопця за відсутність на ньому захисної маски. Як виявилося, молода людина проходила практику на терміналах самообслуговування. До того ж він астматик.
Про це повідомила Наталія Неруш в одному з пабліків Facebook.
Після того, як" копи " повалили молодика на підлогу, його госпіталізували зі струсом мозку.
"На автовокзалі затримали хлопця за відсутність маски. Відомо, що він проходив практику на терміналах самообслуговування і він астматик. Хлопця госпіталізували в лікарню зі струсом мозку", - сказано в повідомленні на сторінці.
На автовокзалі затримали хлопця за відсутність маски. Відомо, що він проходив практику на терміналах самообслуговування і він астматик. Хлопця госпіталізували до лікарні зі струсомPosted by Nataliya Nerush on Monday, May 17, 2021
У коментарях користувачі мережі обурилися поведінкою поліцейських.
- Дожили! Раніше набирали ментів-нелюдів, а тепер як вони надходять на службу? Де висновок психіатрів на осудність! Ховаються за форму і творять, що хочуть. На щастя не всі там такі. Є люди, які не переступають закон і не втрачають свою совість.
- Капець, нормальний, адекватна людина... Ганьба нашій поліції... Начебто як наш захист, за що ми платимо податки, за це?
- Бачила на тому тижні цього хлопця, приємний молодий чоловік, дуже люб'язно запропонував купити квиток через термінал, щоб в черзі не стояти. Я ще подумала - такий сервіс і взагалі добре, що молодь працює в цьому місці. А тепер свавілля з цим хлопцем, жахливо.
- Ви взагалі розумієте, що таке астма? Коли людина може задихнутися в будь-який момент, мізки включайте і допомогу людям.
- Ну ось масочні кидаються на безмасочних, не розбираючись, що і було потрібно довести, маски - шкідливі для здоров'я
Як ми раніше писали, Нацполіція спростувала участь співробітників ГФС у масовій бійці в нічному клубі на Позняках.