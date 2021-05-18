У Дніпрі "копи" жорстко скрутили хлопця без маски: у нього струс мозку

У Дніпрі на автовокзалі поліцейські жорстко затримали хлопця за відсутність на ньому захисної маски. Як виявилося, молода людина проходила практику на терміналах самообслуговування. До того ж він астматик.

Про це повідомила Наталія Неруш в одному з пабліків Facebook.

Після того, як" копи " повалили молодика на підлогу, його госпіталізували зі струсом мозку.

"На автовокзалі затримали хлопця за відсутність маски. Відомо, що він проходив практику на терміналах самообслуговування і він астматик. Хлопця госпіталізували в лікарню зі струсом мозку", - сказано в повідомленні на сторінці.

На автовокзалі затримали хлопця за відсутність маски. Відомо, що він проходив практику на терміналах самообслуговування і він астматик. Хлопця госпіталізували до лікарні зі струсом Posted by Nataliya Nerush on Monday, May 17, 2021

У коментарях користувачі мережі обурилися поведінкою поліцейських.