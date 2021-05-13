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У Дніпрі п'яний підліток розгромив нову алею в центрі міста

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Дніпро, Четвер 13 травня 2021 13:03
У Дніпрі п'яний підліток розгромив нову алею в центрі міста Підліток розгромив нову алею в центрі Дніпра (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

17-річний підліток у стані алкогольного сп'яніння розгромив алею в центрі Дніпра. Зовсім недавно там висадили новенькі липи.

Деталі розповіли в матеріалі 056.ua.

Повідомляється, що нетверезий підліток скоїв акт вандалізму на новенькій алеї на проспекті Поля. Він зламав чотири липи, які напередодні висадили міські жителі.

Неповнолітнього вже вирахувала поліція і йому загрожує адміністративна відповідальність за порушення. Коли поліція затримала бешкетника, він чесно зізнався, що був п'яний у момент скоєння злочину.

"8 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що невідомий пошкодив нещодавно висаджені дерева. Поліцейські Дніпровського районного управління поліції розпочали пошуки порушника та встановили, що до вказаного порушення причетний 17-річний дніпрянин. Хлопець пояснив, що перебував у стані алкогольного сп'яніння і дуже шкодує про свій вчинок", - розповіли в Дніпровському відділенні поліції.

На підлітка було складено два адміністративні протоколи - за ст. 173 (дрібне хуліганство) та за ст. 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях та поява в громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП України.

Протоколи вже направлені до суду для прийняття рішення. Порушнику загрожує штраф.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві почав руйнуватися новий фонтан, який навіть не встигли підключити.

А також розповідали про те, що українку побили в літаку до Домінікани.

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