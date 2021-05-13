У Дніпрі п'яний підліток розгромив нову алею в центрі міста

17-річний підліток у стані алкогольного сп'яніння розгромив алею в центрі Дніпра. Зовсім недавно там висадили новенькі липи.

Повідомляється, що нетверезий підліток скоїв акт вандалізму на новенькій алеї на проспекті Поля. Він зламав чотири липи, які напередодні висадили міські жителі.

Неповнолітнього вже вирахувала поліція і йому загрожує адміністративна відповідальність за порушення. Коли поліція затримала бешкетника, він чесно зізнався, що був п'яний у момент скоєння злочину.

"8 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що невідомий пошкодив нещодавно висаджені дерева. Поліцейські Дніпровського районного управління поліції розпочали пошуки порушника та встановили, що до вказаного порушення причетний 17-річний дніпрянин. Хлопець пояснив, що перебував у стані алкогольного сп'яніння і дуже шкодує про свій вчинок", - розповіли в Дніпровському відділенні поліції.

На підлітка було складено два адміністративні протоколи - за ст. 173 (дрібне хуліганство) та за ст. 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях та поява в громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП України.

Протоколи вже направлені до суду для прийняття рішення. Порушнику загрожує штраф.