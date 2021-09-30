У Києві контролер змусив дитину переказати йому на картку гроші: погрожував та вимагав заплатити

У Києві в тролейбусі контролер змусив 12-річного хлопчика заплатити штраф, тому що він забув учнівський квиток. Однак, гроші він наказав переказати на його особистий рахунок.

Про це у Facebook повідомила мати дитини Ірина Бучок.

Так, інцидент стався у тролейбусі №37.

Як розповіла мама хлопчика, її син їхав на тренування тролейбусом і у салон зайшли працівники КП "Київпастранс". Дитина забула учнівський квиток, тому один із контролерів погрозами вимагав від дитини сплатити 160 грн штрафу. А гроші змусили переказати на особистий рахунок контролера.

У Києві контролер ошукав хлопчика (facebook.com/irina.buchok)

"Так, він порушив правила проїзду, електронні квитки ніяк не виготовлять, але "розводити" дітей та поповнювати свої власні картки це вже якось занадто", - каже жінка.

Згодом у КП "Київпастранс" відреагували на інцидент та зазначили, контролера, який змусив дитину переказати йому гроші, уже звільнили. Окрім того, на банківську карточку дитини повернули 160 грн.

У Києві контролер ошукав хлопчика (facebook.com/irina.buchok)

У коментарях користувачі відреагували на подію.