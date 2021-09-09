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У Харкові жінці ледь не відірвало голову через тролейбус (відео)

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Харків, Четвер 09 вересня 2021 18:41
У Харкові жінці ледь не відірвало голову через тролейбус (відео) Тролейбусні дроти ледве не вбили жінку (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові жінка отримала травму голови в результаті падіння тролейбусних дротів. Зокрема, вони буквально звалили її з ніг на землю.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Новини.Live Kharkiv".

Так, інцидент стався поблизу зупинки громадського транспорту на вулиці Сумській. У тролейбуса злетіли штанги, а дроти, які опинилися у повітрі змели жінку, яка йшла повз на асфальт, вдаривши по голові.

На відео видно, що жінка впала на землю і дуже сильно вдарилась головою.

Очевидці події викликали 75-річній жінці швидку. Постраждалу забрали до медзакладу і встановили в неї розсічення.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі водій відмовився везти пенсіонерку з ручним візком. Через це розгорівся гучний скандал, і пасажири автобуса заступилися за жінку. Зокрема, вони пригрозили викликом на місце поліції.

Ми також писали про те, що у Києві спіймали на відео маршрутника з одним оком, який розпивав за кермом пиво. Пасажирка, яка зафільмувала дії чоловіка, була у неприємному шокові.

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