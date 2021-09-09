У Харкові жінці ледь не відірвало голову через тролейбус (відео)
У Харкові жінка отримала травму голови в результаті падіння тролейбусних дротів. Зокрема, вони буквально звалили її з ніг на землю.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Новини.Live Kharkiv".
Так, інцидент стався поблизу зупинки громадського транспорту на вулиці Сумській. У тролейбуса злетіли штанги, а дроти, які опинилися у повітрі змели жінку, яка йшла повз на асфальт, вдаривши по голові.
На відео видно, що жінка впала на землю і дуже сильно вдарилась головою.
Очевидці події викликали 75-річній жінці швидку. Постраждалу забрали до медзакладу і встановили в неї розсічення.
Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі водій відмовився везти пенсіонерку з ручним візком. Через це розгорівся гучний скандал, і пасажири автобуса заступилися за жінку. Зокрема, вони пригрозили викликом на місце поліції.
Ми також писали про те, що у Києві спіймали на відео маршрутника з одним оком, який розпивав за кермом пиво. Пасажирка, яка зафільмувала дії чоловіка, була у неприємному шокові.