В Киеве контролер заставил ребенка перевести ему на карточку деньги: угрожал и требовал заплатить
В Киеве в троллейбусе контролер заставил 12-летнего мальчика заплатить штраф, потому что он забыл ученический билет. Однако, деньги он приказал перевести на его личный счет.
Об этом в Facebook сообщила мать ребенка Ирина Бучок.
Так, инцидент произошел в троллейбусе №37.
Как рассказала мама мальчика, ее сын ехал на тренировку троллейбусом и в салон зашли работники КП "Киевпастранс". Ребенок забыл ученический билет, поэтому один из контролеров угрозами требовал от ребенка оплатить 160 грн штрафа. А деньги заставили перевести на личный счет контролера.
В Киеве контролер обманул мальчика (facebook.com/irina.buchok)
"Да, он нарушил правила проезда, электронные билеты никак не изготовят, но "разводить" детей и пополнять свои собственные карточки это уже как - то слишком", - говорит женщина.
Впоследствии в КП "Киевпастранс" отреагировали на инцидент и отметили,что контролера, который заставил ребенка перевести ему деньги, уже уволили. Кроме того, на банковскую карточку ребенка вернули 160 грн.
В Киеве контролер обманул мальчика (facebook.com/irina.buchok)
В комментариях пользователи отреагировали на произошедшее.
- 12 летний ребенок не зарабатывает денег и требовать штраф, контролеры не имеют права, даже у взрослого. Им рекомендовано предлагать заплатить штраф;
- Ужасно, что люди никак не отреагировали на такую ситуацию. Нужно сразу полицию вызвать. Позор таким контролерам;
- Страшно, что люди никто не вмешался и не вступились, полное равнодушие. Выгнать таких контролеров с позором!.
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