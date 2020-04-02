У Києві "качки" з Гідропарку напали на журналістку: відео та деталі НП

Карантин у Києві, попри суворі заборони, регулярно порушується. Причому порушники іноді проявляють агресію, якщо їм роблять зауваження. Так, в тренажерному залі просто неба у столичному "Гідропарку" напали на журналістів, які знімали сюжет про дотримання карантину.

НП сталася з журналістами компанії каналу ZIK. Коли Алла Жизневська з оператором знімали сюжет, один з "качків" накинувся на відеооператора, намагаючись вирвати камеру. Дівчина-журналіст хотіла відбити колегу, але від "спортсменів" дісталося і їй.

Нагадаємо, що з 1 квітня в Україні посилили карантинні заходи. Серед заборон - знаходження в громадському місці без захисної маски, а також відвідування дитячих і спортивних майданчиків. Відзначимо, що остання норма була прийнята ще 25 березня. Порушникам загрожує штраф від 17 тисяч гривень.

Молоді люди нарікають, що тренування їм кидати не можна, бо це шкідливо, а спортзали закрили. При цьому, вони впевнені у власній безкарності, кажучи, що за порушення карантину їм нічого не буде.

"Мені плювати на закон", "мені плювати на заборони", "що вони мені зроблять", - кажуть порушники карантину.

За інформацією Телеграм-каналу PavlovskyNews, головний нападник на журналістку Аллу Жизневську і оператора виявився учасником АТО.

"Нападником на знімальну групу виявився АТОвець на прізвище Шаповалов. Влітку минулого року був помічений в охоронних загонах приватної фірми-забудовника", - сказано в повідомленні.

У Києві порушники карантину напали на журналістів (скрін: Телеграм/PavlovskyNews)

Нагадаємо, що в Україні станом на 2 квітня 804 випадки зараження COVID-19, з них у Києві - 161. У столиці 2 квітня помер перший пацієнт з коронавірусом - 70-річний чоловік.

У Києві порушники карантину напали на журналістів (відео: YouTube/ZIK)

Раніше ми писали, що українцям в прибережних містах через карантин можуть заборонити доступ до моря.