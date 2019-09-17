У Києві понівечили найстаріший фонтан: фарбу здирають разом із бетоном (фото)

У Києві намагаються почистити фонтан Самсон, понівечений вандалами (Фото: колаж РБК-Україна)

Фонтан Самсон у Києві намагаються відмити комунальники

У Києві вандали понівечили знаменитий фонтан Самсон на Контрактовій площі. Троє хлопців пофарбували його в рожевий колір, щоб зробити "арт-об'єкт" на Подолі. Зараз комунальники відмивають цей один із найстаріших фонтанів столиці, зведений у 1749 році. На жаль, разом із фарбою від скульптури відпадають і деякі шматки бетону, передає "Інформатор".

У мережі показали фото багатостраждального фонтану.

В даний час співробітники КП по утриманню зелених насаджень Подільського району продовжують працювати над очищенням об'єкта, але зробити це ще не вдалося повністю.

На пам'ятнику Самсона, що роздирає пащу леву, залишилися сліди рожевої фарби та патьоки.

Також комунальники зафарбували написи на підставі скульптури.

У Києві вандали понівечили фонтан Самсон, комунальники намагаються відмити скульптуру (Фото: kiev.informator.ua)

Статую Самсону створили за проектом архітектора Івана Григоровича-Барського. У 18-му столітті вода потекла в резервуар по сирецьким трубах. Це був найперший водогін у Києві.

Так, резервуар спорудили ще за часів Київської Русі.

Після того, як у середньовічній Європі увійшло в моду прикрашати центральні площі фонтанами і колодязями зі скульптурами, українці облагородили і свій резервуар в Києві. Зверху його накрили альтанкою, а всередині поставили дерев'яну скульптуру янгола з чашею в руках, з якої витікала вода. На верхівці альтанки з'явилася постать ще одного янгола, яка оберталася на вітрі. Цей павільйон називали "феліціаном".

Наприкінці 17-го століття на даху павільйону встановили сонячний годинник, створені викладачем Києво-Могилянської академії французом Брульоном. У 1811 році вся ця краса була знищена пожежею на Подолі. Незабаром альтанку відбудували, але вже без годинника. У 1934 році фонтан розібрали. І тільки через півстоліття відтворили за збереженої копії.

Як повідомлялося раніше, нещодавно вандали у центрі Києва пофарбували фонтани. У мережі показали фото.

Також ми писали про те, що нещодавно у Миколаївській області понівечили пам'ятник замордованим євреям.