Малиновий Самсон: у Києві понівечили знаменитий фонтан

Фото: Фонтан Самсон (ua igotoworld com)

Троє хлопців перефарбували історичний пам'ятник в малиновий колір

У Києві понівечили один з найстаріших фонтанів столиці - фонтан Самсон. Три хлопця вирішили пофарбувати його в малиновий колір і зробити з нього арт-об'єкт. Молодих людей вже затримала поліція. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Дмитро Качура. За його словами, деякий час назад фонтан потопав у смітті, а потім його "оновили".

"Виявилося, що це творіння влаштували не комунальники, а три молодика, які вирішили зробити з статуї Самсона арт-об'єкт... Поліція повідомляє про їх затримання. Залишається відкритим питання - чи це комунальники пляшки та інше сміття прибрали з фонтану чи вандали?" - запитав Дмитро Качура у себе на сторінці.

Фото: Фонтан Самсон на Подолі став малиновим (facebook.com/dima.kachura)

У коментарях користувачі мережі відреагували на "сміливе оновлення" фонтана Самсона. Всі українці схиляються до думки, що це жах.

Яка жесть. Може грунтовка або основа?

Який жах.

Ідіоти

А якість фарбування.

Ідіоти.

Скріншот коментарів (facebook.com/dima.kachura)

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