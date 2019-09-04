ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Малиновий Самсон: у Києві понівечили знаменитий фонтан

STYLERЖиття    04.09.2019 - 13:55
Малиновий Самсон: у Києві понівечили знаменитий фонтан
Фото: Фонтан Самсон (ua igotoworld com)

Троє хлопців перефарбували історичний пам'ятник в малиновий колір

У Києві понівечили один з найстаріших фонтанів столиці - фонтан Самсон. Три хлопця вирішили пофарбувати його в малиновий колір і зробити з нього арт-об'єкт. Молодих людей вже затримала поліція. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Дмитро Качура. За його словами, деякий час назад фонтан потопав у смітті, а потім його "оновили".

"Виявилося, що це творіння влаштували не комунальники, а три молодика, які вирішили зробити з статуї Самсона арт-об'єкт... Поліція повідомляє про їх затримання. Залишається відкритим питання - чи це комунальники пляшки та інше сміття прибрали з фонтану чи вандали?" - запитав Дмитро Качура у себе на сторінці.

Малиновий Самсон: у Києві понівечили знаменитий фонтанМалиновий Самсон: у Києві понівечили знаменитий фонтанМалиновий Самсон: у Києві понівечили знаменитий фонтанФото: Фонтан Самсон на Подолі став малиновим (facebook.com/dima.kachura)

У коментарях користувачі мережі відреагували на "сміливе оновлення" фонтана Самсона. Всі українці схиляються до думки, що це жах.

  • Яка жесть. Може грунтовка або основа?
  • Який жах.
  • Ідіоти
  • А якість фарбування.
  • Ідіоти.

Малиновий Самсон: у Києві понівечили знаменитий фонтанСкріншот коментарів (facebook.com/dima.kachura)

Як ми раніше писали, у Миколаївській області понівечили пам'ятник по-звірячому замордованим євреям (фото).

До речі, вандали у центрі Києва пофарбували фонтани (фото).

Пейзажна алея після реконструкції: як буде виглядати популярне місце в Києві (фото) У Києві водій-мажорка побила продавщицю: у мережу потрапили фото
Новини України фонтанКиїв
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся