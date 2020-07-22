Київ хочуть кардинально "перекроїти": з'явився новий генплан

Київ чекають зміни (фото: РБК-Україна)

Діловий центр Києва хочуть перенести на лівий берег Дніпра

Незабаром Київ чекають дуже серйозні зміни, які раніше переносилися через карантин. У "Київгенплані" повідомили, що планують перенести діловий центр Києва на лівий берег Дніпра. Це дозволить розвантажити історичний центр міста.

Як повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації, на лівому березі планують побудувати ділові комплекси та спеціалізовані центри.

Проєкт передбачає:

розвиток Лівобережного загальноміського поліфункціонального центру вздовж Броварського проспекту, біля станцій метро "Лівобережна", "Дарниця" та "Лісова";

створення загальноміських багатофункціональних ділових комплексів з високоякісною офісною інфраструктурою в районах вул. Бажана, озера Вирлиця на лівобережжі, Нижньої Телички, Либідської та Одеської площ, "Експоцентру" на правобережжі;

реструктуризація комунально-промислових зон в районі Лук'янівки, Дігтярівки, Подолу з освоєнням частини територій під багатофункціональне використання;

формування системи багатофункціональних суспільно-ділових центрів, які обслуговують жителів довколишніх районів приміської зони і підцентрів торговельно-розважального, фінансово-готельно-офісного, спортивного спрямування на Кільцевій дорозі – з акцентом на виходах основних лінійних осей планувального каркасу

Завдяки таким змінам люди знайдуть можливість звертатися в громадські центри поруч з місцем проживання, а не їхати для цього в центр міста. Також знизиться завантаженість автомобілями в історичному центрі Києва.

"Створення нових центрів загальноміського значення, а також перенесення акценту розвитку центру з правого на лівий берег Дніпра має стати поштовхом до подальшої децентралізації міста. Завдяки цьому утворюються нові зони стрімкого економічного зростання за межами історичного центру, посилиться конкурентоспроможність і самодостатність районів міста, підвищиться рівень комфорту життя за рахунок наближення інфраструктури та робочих місць до місць розселення киян (ініціатива "Центр поруч з домом"), зменшиться навантаження на історичний центр", – сказано в повідомленні.

Київ чекають кардинальні зміни (фото: kyivgenplan.grad.gov.ua)

Відзначимо, що по такому шляху децентралізації міста свого часу пішов Берлін, що прекрасно вплинуло на інфраструктуру німецького міста.

Як ми раніше писали, у Київському зоологічному парку настають зміни — тварин випустять з клітин.