RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві побили відомого вуличного музиканта (відео)

Автор: Роман Мирончук

У Києві в ніч з 25 на 26 вересня невідомі побили вуличного музиканта Денчика, справжнє ім'я якого Денис Опара. Напередодні йому погрожували розправою через те, що він співав у центрі міста пісні російського репера Моргенштерна, якому заборонили в'їзд в Україну.

Про цей інцидент розповіли очевидці в мережі.

"Вирубав Денчика з одного удару", - кажуть молоді люди на відео.

Також чутно, що потерпілому викликали "швидку допомогу".

Зазначимо, що Денис Опара приїхав до Києва з Харкова. У хлопця досить велика кількість передплатників в мережі: 146 тисяч в Instagram і більше 1,2 мільйона в TikTok.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

У Києві побили відомого вуличного музиканта (відео: 24tv.ua)

Нагадаємо, побитий танцюрист Наді Дорофєєвої розкрив нові деталі нападу. За словами Євгена Гончаренка, він захищав дівчину. Він зізнався, що не пам'ятає момент падіння після удару. 22-річний танцюрист тільки запам'ятав, як він лежав на землі.

Ми також писали про те, що в Києві водій маршрутки побив підлітка-пільговика. За словами маршрутника, він відмовився вести 17-річного хлопця за пільговим посвідченням, а той обізвав його у відповідь.

За хлопця заступився один з пасажирів маршрутки. Він говорив водієві, щоб той схаменувся і помітив, що той б'є дитину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київпобиття