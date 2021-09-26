У Києві в ніч з 25 на 26 вересня невідомі побили вуличного музиканта Денчика, справжнє ім'я якого Денис Опара. Напередодні йому погрожували розправою через те, що він співав у центрі міста пісні російського репера Моргенштерна, якому заборонили в'їзд в Україну.
Про цей інцидент розповіли очевидці в мережі.
"Вирубав Денчика з одного удару", - кажуть молоді люди на відео.
Також чутно, що потерпілому викликали "швидку допомогу".
Зазначимо, що Денис Опара приїхав до Києва з Харкова. У хлопця досить велика кількість передплатників в мережі: 146 тисяч в Instagram і більше 1,2 мільйона в TikTok.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика.
У Києві побили відомого вуличного музиканта (відео: 24tv.ua)
Нагадаємо, побитий танцюрист Наді Дорофєєвої розкрив нові деталі нападу. За словами Євгена Гончаренка, він захищав дівчину. Він зізнався, що не пам'ятає момент падіння після удару. 22-річний танцюрист тільки запам'ятав, як він лежав на землі.
Ми також писали про те, що в Києві водій маршрутки побив підлітка-пільговика. За словами маршрутника, він відмовився вести 17-річного хлопця за пільговим посвідченням, а той обізвав його у відповідь.
За хлопця заступився один з пасажирів маршрутки. Він говорив водієві, щоб той схаменувся і помітив, що той б'є дитину.