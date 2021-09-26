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В Киеве избили известного уличного музыканта (видео)

Автор: Роман Мирончук

В Киеве в ночь с 25 на 26 сентября неизвестные избили уличного музыканта Дэнчика, настоящее имя которого Денис Опара. Накануне ему угрожали расправой из-за того, что он пел в центре города песни российского рэпера Моргенштерна, которому запретили въезд в Украину.

Об этом инциденте рассказали очевидцы в сети.

"Вырубил Дэнчика с одного удара", - говорят молодые люди на видео.

Также слышно, что пострадавшему вызвали "скорую помощь".

Отметим, что Денис Опара приехал в Киев из Харькова. У парня достаточно большое количество подписчиков в сети: 146 тысяч в Instagram и более 1,2 миллиона в TikTok.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

В Киеве избили известного уличного музыканта (видео: 24tv.ua)

Напомним, избитый танцор Нади Дорофеевой раскрыл новые детали нападения. По словам Евгения Гончаренко, он защищал девушку. Он признался, что не помнит момент падения после удара. 22-летний танцор только запомнил, как он лежал на земле.

Мы также писали о том, что в Киеве водитель маршрутки избил подростка-льготника. По словам маршрутчика, он отказался вести 17-летнего парня по льготному удостоверению, а тот обозвал его в ответ.

За парня вступился один из пассажиров маршрутки. Он говорил водителю, чтобы тот опомнился и заметил, что тот бьет ребенка.

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Киевизбиение