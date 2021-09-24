ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві водій маршрутки побив підлітка-пільговика: відео інциденту

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 24 вересня 2021 18:05
У Києві водій маршрутки побив підлітка-пільговика: відео інциденту Водій побив підлітка у Києві (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві водій маршрутного автобуса вдарив 17-річного хлопця. Маршрутник відмовився везти підлітка за посвідченням пільговика, і той нібито обізвав чоловіка.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Kievmap".

Так, інцидент стався 23 вересня поряд із 19 училищем в Києві.

Водій свою поведінку пояснив тим, що так нібито вирішив помститися 17-річному хлопцю за нецензурні слова. Підліток буцімто послав чоловіка.

На відео видно, як хлопець заходить у транспорт і показує водієві посвідчення дитини з багатодітної родини. Однак чоловік заявив, що це маршрутне таксі, й відмовив у пільговому проїзді.

Виходячи з машини, неповнолітній крикнув якусь фразу, можливо, нецензурну, яка розлютила маршрутника.

"Водій його не пустив, підліток виходячи сказав: "Ну і йди ти". На що водій вилетів із маршрутки і почав відразу бити хлопця 17-ти років", – йдеться в повідомленні.

Однак, за хлопця заступився один із пасажирів маршрутки. Він казав водієві, аби той схаменувся й зауважив, що той б'є дитину.

Раніше ми розповідали, що у Дніпрі маршрутник не захотів везти жінку з інвалідністю та провокував пасажирів.

Також ми писали, що у Миколаєві пасажири маршрутки побили далекобійника.

Читайте РБК-Україна в Google News
маршрутка маршрутчик
LITE
Свято 24 вересня: що категорично не можна робити в цей важливий день, прикмети
Свято 24 вересня: що категорично не можна робити в цей важливий день, прикмети