У Києві зникне унікальний об'єкт: на його місці виросте новий ЖК (фото)

Також він опублікував фото шахти глибиною 18 метрів, якої скоро вже не буде.

"Шахта для випробування водолазного спорядження, підводного зварювання, підводного будівництва та тренувальних глибинних занурень була побудована на Воскресенці в 1980-ті роки в комплексі з басейном олімпійського резерву (Курнатовського, 20). На весь СРСР існувало лише два полігону такої глибини - в Києві та Ленінграді. Останні роки об'єкт належав тресту "Підводтрубопровід", - розповів Кирило.

У Києві на місці унікальної водолазної шахти побудують новий ЖК (фото: facebook.com/barzya)

Сам басейн олімпійського резерву було закрито в 90-х роках минулого століття через проблеми з фінансуванням. Відтоді об'єкт стояв занедбаний.

У коментарях до публікації користувач мережі з ніком "Дігерман Олтер" поділився спогадами про цей унікальний у своєму роді об'єкт.

"Мені доводилося працювати в цьому басейні. Вірніше, працювали підводники, а я бігав по колу, і перемовлявся з ними по спецзв'язку. - Я тоді працював в інституті фізіології Богомольця, і розробляли секретний двосторонній зв'язок "оператор-водолаз". Водолаз працював без шолома, в одній масці, і говорив прямо у воду. Зв'язок зробили на "ура", і він був зданий. До речі, на дні басейну перебувала сітка, і в аварійній ситуації вона піднімалася на поверхню за допомогою спеціальних підйомників разом з усім, що там було", - написав він.

Водолазна шахта на столичній Воскресенці була побудована близько 40 років тому в комплексі з басейном олімпійського резерву (фото: facebook.com/barzya)

Зазначимо, що на сайті одного із забудовників говориться, що новий ЖК, який побудують на місці комплексу, складатиметься з чотирьох секцій у 24-25 поверхів.

Вже стартували продажі квартир, вартість яких починаються від 940 тисяч гривень і закінчуються сумою майже у 3 мільйони.

У Києві виросте новий ЖК на місці басейну олімпійського резерву з унікальною водолазної шахтою (фото: ілюстрація проекту)