У Києві на Інститутській помер учасник акції протесту: спливли несподівані деталі

В результаті зіткнень під Верховною Радою у Києві 17 грудня постраждали 17 поліцейських і двоє цивільних, а біля місця протестів на Інститутській помер чоловік. Близько половини дванадцятого в Нацполіцію надійшла інформація від медиків, що в кареті "швидкої" помер 40-річний житель столиці Павло Боков.

Він був учасником протестів під Нацбанком.

Тіло було направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Виявилося, що це інфаркт.

Інцидент стався недалеко від урядового кварталу, де проходили акції протесту, зокрема, проти закону про відкриття ринку землі. У цій акції брали участь близько 500 людей. Поліція в результаті зіткнень затримала 26 осіб, але потім відпустила їх.

За фактом зіткнень під Радою було відкрито провадження за ч. 2 ст. 145 КК україни - опір працівникові поліції.

Сутички під Радою 17 грудня (Фото: РБК-Україна)

З'ясувалося, що Боков мав три судимості. У 1999 році він був засуджений за грабіж, в 2002 році суд засудив його до 4 років позбавлення волі також за грабіж, а в 2009 році він сів у тюрму на 3 роки за крадіжку майна.

Чоловік числиться підсудних за крадіжки в Шевченківському (двічі) та Солом'янському управліннях Києва.

Зазначимо, що вчора після повідомлення про смерть чоловіка біля місця сутичок під ВРУ в мережах писали про нібито участь Бокова, якого називали фермером, у протестах та зіткненнях, але ця інформація не підтвердилася.