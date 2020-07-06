У Києві хочуть знести книжковий ринок "Петрівка": розгорається скандал

У Києві під загрозою зникнення книжковий ринок "Петрівка", який хочуть знести і побудувати на його місці новий торговий центр. Днями відбулося чергові збори орендарів-підприємців, яким оголосили про те, що книжковий ринок повинен переїхати на метро "Лісова". Він повинен розміститися біля останнього ангару.

Як повідомляє "Вечірній Київ", у відповідь підприємці вирішили зареєструвати своє громадське об'єднання і вийти на мітинг для захисту своїх прав. Акція запланована 7 липня о 14:00 на самому книжковому ринку.

"Адміністрація оголосила в ультимативній формі, що ринок закривається, а на його місце приїдуть бульдозери нових власників земельної ділянки. Людям оголосили, що треба переїжджати в обов'язковому порядку – в "напрямку" ангара за станцією метро "Лісова", – йдеться в повідомленні видання.

Цікаво, що ремонт ринку був проведений нещодавно коштом орендарів.

"На основі незаконних рішень міської влади від 2004 року новий власник та адміністрація ринку кулуарним способом прийняли рішення про ліквідацію ринку "Петрівка" до 1 січня 2021 року. І це після того, як нещодавно була проведена його реконструкція, причому, за кошти самих підприємців", – повідомив підприємець Владислав Трубіцин.

Нагадаємо, що на місці книжкового ринку "Петрівка" хочуть побудувати новий ТЦ на дев'ять поверхів, він займе площу одного гектара. Однак директор ТОВ "Книжковий ринок" Віталій Правдивий заявляв, що забудовувати будуть речовий ринок, але не книжковий.

Як ми раніше писали, у Києві біля ринку "Петрівка" виявили міни.