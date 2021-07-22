В Києві на вихідних обмежать рух транспорту: список вулиць
На цих вихідних, 24 й 25 липня, на низці вулиць Києва буде обмежений транспортний рух через спортивні змагання "70.3 Тріатлон Кубок Києва 2021". Ініціатором заходу виступає "Бігова Україна".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офіційного порталу Києва.
Графік перекриття вулиць 24-25 липня 2021 року:
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Контрактова площа - із 05:00 24 липня до 22:00 25 липня;
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вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської) - з 05:00 24 липня до 22:00 25 липня;
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Поштова площа (причал № 2-10) - із 05:00 24 липня до 22:00 25 липня.
Графік перекриття вулиць 24 липня 2021 року:
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вул. Труханівська - із 16:00 до 20:00.
Графік перекриття вулиць 25 липня 2021 року:
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вул. Труханівська - із 7:00 до 15:30;
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вул. Петра Сагайдачного - із 07:00 до 15:30;
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Боричів узвіз - із 07:00 до 15:30;
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Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) - із 07:00 до 15:30;
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вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту - із 07:00 до 13:30;
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Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) - із 07:00 до 13:30;
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вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту) - із 07:00 до 13:30;
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Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) - із 07:00 до 13:30;
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поворот з мосту Метро на Набережне шосе (у бік Подолу) - 07:00 до 13:30;
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поворот з мосту Патона на Набережне шосе (у бік Подолу) - 07:00 до 13:30;
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поворот з вул. Електриків на вул. Набережно-Рибальську - із 07:00 до 13:30.
Також варто відзначити, що на цих вихідних проведення заходу не обмежить:
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рух на Набережному шосе у бік ст. м. "Видубичі";
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рух на вул. Набережно-Рибальській та Гаванському мосту у бік вул. Нижній та Верхній Вал.