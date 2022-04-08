RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві хочуть перейменувати 5 станцій метрополітену: більше ніякої "Дружби народів"

Фото: Бомбосховище в Київському метрополітені (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

В Київському метрополітені хочуть перейменувати п'ять станцій, які асоціативно пов'язують українців з Російською Федерацією.

Про це написав у Facebook начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

Він звернувся з такою ініціативою до мера столиці Віталія Кличка.

Мова йде про такі станції:

  • Дружби народів,
  • Площа Льва Толстого,
  • Берестейська,
  • Мінська,
  • Героїв Дніпра.

"Наші люди укриваються на "Дружби народів", поки ця так звана "дружба народів" вбиває їх земляків, сусідів, родичів та нищить нашу країну. Такого не може бути... Переконаний, що профільна комісія з питань найменувань спільно з громадськістю обере достойні назви та увіковічнить наших героїв!" - пише Брагінський.

Зазначимо, що з 8 квітня рух "червоною" гілкою метро продовжили. Тепер потяги курсуватимуть від станції "Академмістечко" до станції "Театральна".

Метро для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00.

Раніше ми писали, що в Києві метрополітен з 6 квітня починатиме свою роботу на годину раніше.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
метро