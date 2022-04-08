У Києві хочуть перейменувати 5 станцій метрополітену: більше ніякої "Дружби народів"

Він звернувся з такою ініціативою до мера столиці Віталія Кличка.

Мова йде про такі станції:

Дружби народів,

Площа Льва Толстого,

Берестейська,

Мінська,

Героїв Дніпра.

"Наші люди укриваються на "Дружби народів", поки ця так звана "дружба народів" вбиває їх земляків, сусідів, родичів та нищить нашу країну. Такого не може бути... Переконаний, що профільна комісія з питань найменувань спільно з громадськістю обере достойні назви та увіковічнить наших героїв!" - пише Брагінський.

Зазначимо, що з 8 квітня рух "червоною" гілкою метро продовжили. Тепер потяги курсуватимуть від станції "Академмістечко" до станції "Театральна".

Метро для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00.