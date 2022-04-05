ru ua
Вт, 05 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Метро в Києві працюватиме на годину раніше і відкриває одну з пересадок: що треба знати

Новость на русском →
Київ, Вівторок 05 квітня 2022 08:50
Метро в Києві працюватиме на годину раніше і відкриває одну з пересадок: що треба знати Фото: метро в Києві працюватиме на годину раніше (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві метрополітен з 6 квітня починатиме свою роботу на годину раніше. При цьому пересадочний вузол "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту" знову працюватиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.

Між тим зазначимо, що актуальний перелік маршрутів наземного транспорту можна переглянути за посиланням. У графік можуть бути внесені оперативні зміни.

Метро

"У столичному метро відновив роботу пересадочний вузол "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту". Із середи, 6 квітня, метрополітен розпочинатиме свою роботу на одну годину раніше, тобто з 07:30 і працюватиме для перевезень до 19:00", - йдеться в повідомленні.

Також працює пересадка "Золоті ворота" - "Театральна".

Як курсують поїзди:

  • Червона лінія: від станції "Шулявська" до станції "Театральна".
  • Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".
  • Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір".

При цьому "Майдан Незалежності" та "Кловську" поїзди проїжджають без зупинки.

Середній інтервал руху поїздів на лініях - 1 година.

"Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття", - зазначають в КМДА.

Наземний транспорт

Крім того, в столиці з 08:00 до 19:00 курсують близько 150 автобусів та понад 30 трамваїв.

Орієнтовний інтервал руху автобусів - 30 хвилин, трамваїв - 15-20 хвилин,. На лінії швидкісного трамваю № 3 - 25 хвилин.

Нагадаємо, 30 березня у Києві для громадського транспорту відкрили Південний міст. Для руху на власних авто відкриті Північний та Дарницькі мости.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ метро
NEWS
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Мер Маріуполя Вадим Бойченко: 40% будинків неможливо відновити, вони зруйновані в попіл
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Маріуполя Вадим Бойченко: 40% будинків неможливо відновити, вони зруйновані в попіл