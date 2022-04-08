У Києві рух "червоною" гілкою метро продовжено: як курсують потяги
У столиці рух "червоною" гілкою метро продовжили. Тепер потяги курсуватимуть від станції "Академмістечко" до станції "Театральна".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.
"У столичному метрополітені рух червоною лінією продовжено: поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Театральна", - йдеться в повідомленні.
Також без зупинки поїзди слідують через станції: "Берестейська", "Майдан Незалежності" та "Кловська".
Працюють пересадочні вузли: "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту", а також "Золоті ворота" - "Театральна".
Метро для перевезень пасажирів працює із 07:30 до 19:00.
Як курсують потяги в метрополітені:
Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна"
Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".
Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір".
Середній інтервал по лініях становить орієнтовно 1 годину. Нагадую, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві метрополітен з 6 квітня починатиме свою роботу на годину раніше.
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