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У Києві рух "червоною" гілкою метро продовжено: як курсують потяги

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Київ, П'ятниця 08 квітня 2022 08:43
У Києві рух "червоною" гілкою метро продовжено: як курсують потяги Фото: в Києві рух "червоною" гілкою метро продовжено (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У столиці рух "червоною" гілкою метро продовжили. Тепер потяги курсуватимуть від станції "Академмістечко" до станції "Театральна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.

"У столичному метрополітені рух червоною лінією продовжено: поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Театральна", - йдеться в повідомленні.

Також без зупинки поїзди слідують через станції: "Берестейська", "Майдан Незалежності" та "Кловська".

Працюють пересадочні вузли: "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту", а також "Золоті ворота" - "Театральна".

Метро для перевезень пасажирів працює із 07:30 до 19:00.

Як курсують потяги в метрополітені:

Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна"

Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".

Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір".

Середній інтервал по лініях становить орієнтовно 1 годину. Нагадую, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві метрополітен з 6 квітня починатиме свою роботу на годину раніше.

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