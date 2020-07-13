У Києві на ходу "розвалився" автобус (відео)

У Києві на Троєщині прямо на ходу вийшов з ладу автобус. Транспортний засіб прямував за маршрутом вул. Милославська – ст. м. "Почайна". Це сталося вранці 13 липня.

У транспортного засобу відвалилася одна з деталей. Інцидент стався на вулиці Миколи Закревського. Про це написали на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.

"Кращому транспорту в Києві бути. Вранці на Закревського у кращого транспорту, що здійснює перевезення пасажирів за маршрутом №101, щось відірвалося", - сказано в повідомленні.

У Києві автобус зламався прямо на ходу

Українці в коментарях відреагували на поломку автобуса. Вони висловлюють припущення, що саме зламалося в автобусі.

Зате автомобілістам життя ускладнюють і ускладнюють. І ще дивуються, чому вони ну ніяк не хочуть на ЦЕ "пересідати".

Він що двигун втратив частинами?

Це вже Європа чи буде ще гірше?

Як ми раніше писали, у Києві водій автобуса під кайфом проігнорував карантин.