Київський чиновник на джипі заблокував трамвай і влаштував "розбірки" (відео)
У Києві чиновник КМДА на позашляховику заблокував рух трамвая, після чого вийшов з авто для "розбірок" з водієм громадського транспорту. Інцидент, який стався на вулиці Глибочицькій, потрапив на відео, і кадри розійшлися мережею.
Про це 9 червня передає "Київ Оперативний".
Водієм джипа виявився голова комітету Громадської ради при КМДА з питань децентралізації, самоврядування та агломерації Тарас Білінський.
На кадрах видно, що він намагався проскочити попереду трамвая на розворот, рухаючись по коліях. Коли такий маневр не вдалося здійснити, він став скандалити з водієм, стукав по дверях трамвая, і врешті-решт сів у свій джип і поїхав.
Відео: у Києві чиновник КМДА заблокував рух трамвая на вул. Глибочицька
Пізніше чиновник опублікував у Facebook гнівний пост про конфлікт на дорозі вранці 8 червня, звинуватив водія трамвая у "свідомій провокації на ДТП", а ще закликав керівництво Транспортного департаменту КМДА покарати того за "лихацтво".
Втім, реакція виявилася зворотною - Білінський після скандалу отримав масу обурених коментів під повідомленням, і потім взагалі видалив публікацію.
Тарас Білінський оскандалився через конфлікт на дорозі і нападок на водія трамвая (фото: скрін поста facebook.com/KyivOperativ)
Тепер чиновник просто вирішив вибачитися за свою поведінку на дорозі, і запевнив, що визнав неправоту.
"Спасибі всім, хто відписався по вчорашній події. Я не жлоб і не пі**рас і не хтось там ще! У ситуації з трамваєм я не правий і прошу вибачити ! Гарного всім дня!"- написав Білінський у своєму Facebook на наступний день після інциденту.
Зауважимо, що не всі користувачі мережі повірили в його каяття, і в коментах критика продовжилася.
- Сьогодні вибачився, а завтра знову чмиритиме водіїв громадського транспорту. Вже проходили таке
- Висновок: перш ніж бикувати, переконайся правий ти сам, нісенітниця!
- Інтернет став масовою зброєю. Будь-якого товстосума нагне.
- Відібрати права і на перездачу ПДР.
- Та все вже, можна не вибачатися. Інтернет не забуває своїх героїв, навіть якщо вони перевзулися в стрибку.
У відповідь Білінський просто дякував користувачам мережі за зауваження на свою адресу:
"...Я винен у тому, що сталося і вибачився. Брудні вирази та образи нехай залишаються на совісті коментаторів. Критику на свою адресу я дійсно сприйняв і зробив висновки. Ще раз дякую", - йдеться в публікації.
Раніше повідомлялося, що під Хмельницьким п'яний чиновник збив двох жінок на переході, і момент наїзду потрапив на відео.
Також ми писали про те, що нещодавно в Києві п'яний іноземець протаранив "Будинок Петра І".