У Києві горить Міністерство культури: всередині заблоковані люди (відео)

У Києві горить Міністерство культури. В будівлі за адресою вулиця Івана Франка, 19, загоряння сталося вранці, 27 січня. Про це повідомила прес-служба Міністерства культури молоді та спорту України. Всі подробиці, фото і відео - далі в матеріалі.

Повідомляється, що дзвінок на гарячу лінію "101" надійшов о 10:14. Попередньою причиною пожежі стало коротке замикання. В результаті сталося задимлення в триповерховому будинку через загоряння в підвальному приміщенні.

На даний момент відомо, що більшість співробітників відомства евакуйовано, рятувальні роботи тривають.

У Києві пожежа в Міністерстві культури (відео: kiev.informator.ua)

Також повідомляється, що в підвальному приміщенні, де виникла пожежа, знаходиться архів. Евакуація почалася ще до прибуття рятувальників - до цього моменту з будинку вивели 220 осіб. Ще дві людини з третього поверху врятували за допомогою автодрабини. Крім того, на третьому поверсі будівлі залишилися заблоковані співробітники, пише Інформатор.

У Києві пожежа в Міністерстві культури (фото: kiev.informator.ua)

Для ліквідації пожежі задіяно 11 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки, а також 41 чоловік особового складу.

У Києві пожежа в Міністерстві культури (відео: facebook.com/MKMSUkraine)

Оновлення: станом на 12:30 всі співробітники з будівлі були евакуйовані.