У Києві ожеледиця призвела до справжнього апокаліпсису на дорогах: відео та фото аварій

У Києві крижаний дощ перетворив дороги на ковзанки, і на автомагістралях утворилася ожеледь, що призвело увечері 10 грудня до чималої кількості ДТП.

Складні погодні умови та маса аварій призвели також до великих пробок в різних районах столиці.

Водії та очевидці, а також поліцейські публікують в мережі відео і фото з заторами та дорожніми подіями.

"Прямо справжній апокаліпсис на дорогах столиці через негоду. І це ще не година-пік", - зазначає "Київ Оперативний" у своєму Facebook.

Також в пабліку показали, як місто завмерло у заторах. Як видно на схемі, найбільше "дісталося" правому березі столиці.

Карта пробок в Києві 10 грудня (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Через негоду та затори "дісталося" і громадському транспорту - в мережі показали ролик, як трамвай на Площі Перемоги збив легковик.

Як повідомляють у прес-службі патрульної поліції, в Києві вже зафіксовано десятки аварій - як в центрі, так і в спальних районах на лівому і правому берегах.

У Києві через "ковзанки" на дорогах стаються ДТП 10 грудня (фото: t.me/kyivpatrol)

Зкрема, ДТП сталося на вулиці Хрещатик, Великій Окружній, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Волинській, на вулиці Олени Теліги, вулиці Антоновича, вулиці Марії Цвєтаєвої.

Відео: Трамвай збив легкове авто в Києві

Також водії скаржаться, що деякі фури, які не змогли заїхати на Шулявський міст через обмерзання дороги, просто заблокували всю праву смугу.

Далекобійники не можуть піднятися на Шулявський міст (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Як передає "dtp.kiev.ua" в Facebook, на Андріївському узвозі машина через ожеледь на швидкості в'їхала в групу людей.

На щастя, інцидент обійшовся без постраждалих.

На Андріївському узвозі авто в'їхало в групу людей (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

У "Київавтодорі" заявили про інтенсивне оброблення дороги протиожеледними засобами - в процесі задіяна 341 одиниця спецтехніки, яка працює як на проїжджій частині, так і на тротуарах.

Водіїв закликають дотримуватися безпечної дистанції та інтервалу, а також бути обережними на дорозі, оскільки дощ в умовах морозу і вітру відразу перетворюється на лід.

Відео: ДТП на Одеській трасі через ожеледицю 10 грудня

Нагадаємо, що в Київській і Житомирській областях обмежили рух великогабаритного транспорту з-за негоди.